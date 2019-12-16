عاجل بالصورة: وصول مدرب الهلال ومعاونه

التاريخ: 16-ديسمبر-2019 فى : رياضة 26 مشاهدة وصل قبل قليل مدرب الهلال الجديد الكابتن حمادة صدقي لتولى الأمور الفنية لنادي الهلال وكان في استقباله في المطار مدير الكرة بنادي الهلال الكابتن محمود جبارة السادة. Advertisements واﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺣﻤﺎﺩﺓ ﺻﺪﻗﻲ، ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻬﻼﻝ، ﻣﻮﺍﻃﻨﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﺴﺎﻋﺪﻩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻴﺜﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ. الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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