بعد ترشيحه لرئاسة الوزراء سوداني يشعل احتجاجات العراق

تصاعدت الاحتجاجات الرافضة لترشيح النائب في البرلمان العراقي محمد شياع (سوداني الجنسية) لرئاسة الوزراء بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وأضرم محتجون بمحافظة ميسان جنوبي العراق النار في منزله وفق لمصدر أمني، وخرجت تظاهرات ليلية في عدة محافظات عراقية ضد خطوة ترشيحه.

وقال الملازم في شرطة ميسان طاهر الحسن للأناضول إن العشرات من المحتجين أضرموا النيران في منزل السوداني بحي الحسين في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان.

وأضاف أن النيران أتت على جزء كبير من المنزل الذي كان خالياً تماماً عند إضرام النيران فيه، في حين تحاول فرق الدفاع المدني إخمادها.

ويأتي الحادث في وقت يتم فيه تداول اسم السوداني كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة المقبلة خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وكان السوداني استقال الجمعة الماضية من حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون اللذين يتزعمهما رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وهو ما فسره المتظاهرون بأنها خطوة تسبق تقديمه كمرشح لرئاسة الحكومة.

لكن الرجل لا يحظى بتأييد المحتجين الذين يصرون على اختيار شخصية مستقلة نزيهة بعيدة عن ضغوط الأحزاب الحاكمة المتهمة بالفساد وحليفتها إيران.

وشغل السوداني مناصب رفيعة في الدولة، منها حقيبة وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة حيدر العبادي (2014-2018)، كما شغل منصب وزير حقوق الإنسان في الحكومة الثانية للمالكي (2010-2014)، وتقلد أيضاً منصب محافظ ميسان للفترة من 2009 إلى 2010، وفضلاً عن ذلك فهو نائب في البرلمان الحالي.

ويتعين على رئيس الجمهورية برهم صالح تكليف رئيس جديد للحكومة خلال فترة 15 يوماً من استقالة عبد المهدي، وتنتهي المهلة الدستورية اليوم الإثنين.

ولا توجد بوادر انفراج لغاية الآن بشأن مرشح مقبول من الأحزاب الحاكمة والمحتجين، وهو ما قد يسير بالبلاد إلى الفراغ الدستوري.

من جهة أخرى، وصف تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ردود الأفعال التي رافقت مظاهرات أتباع زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي أمس الأول السبت بـ”غير المسؤولة”، وقال إنها تسيء لعلاقات العراق وعمقه العربي.

وأضاف التحالف في بيان أن “الردود الانفعالية ضد رموز وشخصيات عربية شقيقة لا تخدم مصالح العراق، ولا تخدم علاقاته مع أشقائه، ولن تكون حلاً لمشاكل العراق المتراكمة”.

وشدد التحالف على أنه “يؤمن بأن العراق كان وما زال وسيبقى عربياً معتزاً بأشقائه العرب بكل مُسمياتهم ومواقعهم”.

وفي بيان منفصل، أدانت جبهة الإنقاذ والتنمية العراقية بزعامة أسامة النجيفي رفع بعض الصور المتعلقة بقادة ورموز عربية بهدف ما اعتبرتها “الإساءة لها”، مشيرة إلى أن “هذه الأفعال جاءت انسجاما مع رغبات مريضة، قوامها الحقد على جوهر العراق العروبي”.

وكان العشرات من أتباع زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي قد تظاهروا السبت الماضي وسط بغداد تنديداً بقرار الخزانة الأميركية فرض عقوبات على زعيم الحركة التي تعتبر إحدى الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي العراقية.

وردد المتظاهرون شعارات تندد بالقرار الأميركي الذي اعتبر الخزعلي وشقيقه متورطين في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان بالعراق.

في غضون ذلك، تتواصل الاعتصامات والاحتجاجات في ساحة التحرير ببغداد ومدن في وسط وجنوب العراق، للمطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد.

وقال مراسل الجزيرة إن الإضراب العام عن الدوام لطلبة المدارس والجامعات ما زال مستمراً.

وفي محافظة البصرة، أفادت مصادر محلية بتجدد الاعتصامات أمام بوابة حقل مجنون النفطي.

وأجبر المحتجون حكومة عبد المهدي على الاستقالة مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي تخللتها أعمال عنف خلفت 492 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.

ناشطون أعربوا عن رفضهم ترشيحه رغم إعلانه هذه الاستقالة، ومن بينهم هذا الناشط الذي كتب: “الحزب ليس نادياً رياضياً لإنهاء الاشتراك به وقت ما اقتضت الضرورة. الحزب إيمان مطلق بمبادئ وقيم وأيديولوجيا الحزب التي تتطور وتتكور بتطور شخصية الفرد ونضال الحزب متكئة على فلسفة خدمة المجتمع من خلال الجهد الجماعي، من يستقيل من حزبه من أجل منصب يمكن أن يبيع العراق من أجل صفقة.

المصدر : (صحيفة آخر لحظة)