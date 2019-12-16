اجتماع ثلاثي بجوبا يبحث الترتيبات الأمنية لسلام الجنوب

انعقد بالقصر الرئاسي بمدينة جوبا، اجتماع ثلاثي ضم رئيس دولة الجنوب، الفريق سلفاكير ميارديت، ود. رياك مشار، زعيم المعارضة بحضور النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، رئيس الوساطة السودانية بسلام الجنوب.

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وأوضح المستشار الأمني لرئيس دولة الجنوب، توت قلواك، في تصريح صحفي، أن اللقاء تناول قضية الترتيبات الأمنية التي، قال إن العمل فيها يسير بوتيرة طيبة وفقاً لخطة القوات المسلحة بدولة الجنوب.

وأكد قلواك بحسب الشروق – أن كافة الالتزامات المالية المطلوبة لتنفيذ الترتيبات الأمنية قد تم سدادها، وتوقع تنفيذ كل بنود اتفاق السلام خلال المائة يوم المحددة دون حاجة للتمديد.

وأشار إلى أن العمل في ملف الولايات يسير بصورة طيبة، من خلال اللجان المخصصة له.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)