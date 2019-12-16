مدرب الهلال الجديد يتحدث عن ترشيحات اللاعبين الجدد

التاريخ: 16-ديسمبر-2019 فى : رياضة 111 مشاهدة أبدي مدرب الهلال الجديد حمادة صدقي عدم رضائه عن الترشيحات التي تدور في الإعلام السوداني واختيار لاعبين جدد للفريق موضحاً أن ذلك من المفترض أن يكون من صميم عمل الجهاز الفني وقال صدقي بحسب تصريحات تلفزيونية لقناة (النهار المصرية) إنه أكمل اتفاقه مع عدد من اللاعبين المصريين لتغذية خط الدفاع والهجوم لنادي الهلال في الفترة القادمة. Advertisements الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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