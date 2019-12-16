شاهد بالصورة: ردة فعل رونالدو ورفضه ارتداء شارة القيادة مع يوفنتوس

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التاريخ: 16-ديسمبر-2019
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في لقطة لم ينتبه لها الكثيرون، أظهر النجم البرتغالي تواضعا كبيرا على أرض الملعب، خلال مباراة فريقه يوفنتوس الأخيرة بالدوري الإيطالي.ورفض النجم البرتغالي ارتداء شارة الكابتن، بعد خروج قائد الفريق، المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي، وفضل إعطائها لزميله الفرنسي بليس ماتويدي.
وبعد استلامه للشارة، هرع رونالدو لماتويدي، وساعده في ارتدائها، وذلك لأن لاعب الوسط الفرنسي يلعب في النادي الإيطالي منذ 2017، مما يعني أنه أحق بارتداء الشارة.
وبحسب موقع (سكاي نيوز عربية) ظهر رونالدو وهو يتبادل الحديث مع ماتويدي، أثناء مساعدته بارتداء الشارة، قبل أن يتبادل الاثنين العناق، في لقطة جميلة خلال لقاء الفريق أمام أودينيزي.
وأثنت جماهير “السيدة العجوز” على لفتة رونالدو، الذي أظهر تواضعا كبيرا مع زملائه على أرض الملعب.
وسجل رونالدو هدفين خلال اللقاء الذي واجه فيه فريقه أودينيزي، وانتصر عليه بنتيجة 3-1، ليتصدر ترتيب الدوري الإيطالي.
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
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