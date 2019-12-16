حالات بلهارسيا وسط طلاب المدارس بالبرقيق

التاريخ: 16-ديسمبر-2019 فى : أخبار 14 مشاهدة أعلنت السلطات الصحية بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية عن ظهور حالات لمرض البلهارسيا وسط طلاب المدارس بالمحلية،وأكدت مديرة الوبائيات بالمحلية سناء سليمان تسجيل 43 حالة اشتباه بالمرض. Advertisements وقالت المسؤولة الصحية إن إدارتها سجلت 24 حالة،وضعت ضمن قائمة الوبائيات نظراً لخلو تاريخ المنطقة من مرض البلهارسيا. وأكدت سناء بحسب الشروق – إن السلطات الصحية استنفرت كافة الجهود لمحاصرة المرض الذي ينتشر في منطقة مشروع البرقيق،موضحة أنهم تعاملوا مع الحالات المسجلة بكل وعي وإدراك حيث تم تخصيص عدد من المراكز الصحية والمستشفيات بغرض تقصي ومتابعة وفحص المرض ثم توفير العلاج. وشددت على حالة التأهب القصوى لمجابهة ظهور أي حالات جديدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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