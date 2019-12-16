الهلال السعودي يلاقي فلامنغو بـ”ثقة كاملة” بمونديال الأندية

أكد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو أن فريقه الهلال السعودي يدخل بـ “ثقة كاملة” ضد فلامنغو البرازيلي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2019 في كرة القدم المقامة في الدوحة.

وقال الروماني في مؤتمر صحافي: “نحن متحمسون جدا لأننا في لحظة نفسية جيدة، ندخل بثقة كاملة ونرغب في الفوز”، معتبرا أن لاعبيه متحفزون لاسيما بعد فوزهم بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة والأولى بعد انتظار لنحو عقدين.

وأضاف “ليس لدينا ما نخسره بعد فوزنا في آسيا. المشجعون في السعودية انتظروا 19 عاما من أجل هذا اللقب”، متابعا: “نجحنا هذا العام واكتسبنا الحافز ونلعب وليس لدينا ما نخسره لأننا نلعب ضد أحد أفضل الفرق في العالم”، في إشارة الى الفريق البرازيلي المتوج بلقب مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية، ويدربه البرتغالي جورجي جيزوس الذي سبق له الإشراف على الإدارة الفنية للهلال.

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وتابع: “غدا ستكون مباراة مختلفة، مستوى مختلف، لحظة مختلفة لأننا عبرنا المباراة الأولى (…) غدا مباراة مختلفة لأن المنافس مختلف”، مضيفا “العامل الفردي سيكون مهما جدا لكن تنظيم الفريق سيرتبط بكيفية التمكن من وقف المهارات الفردية (للمنافس) أو استثمارها (مهارات الهلال)”.

وبحسب موقع (سكاي نيوز عربية) تقام الأربعاء المباراة نصف النهائية الثانية بين ليفربول الإنكليزي بطل أوروبا ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف الذي أقصى السد القطري من الدور الثاني بالتغلب عليه بنتيجة 3-2.

وتسبق المباراة نصف النهائية الثلاثاء، مباراة تحديد المركز الخامس بين السد والترجي.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)