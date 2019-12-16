اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

واشنطون تفرض عقوبات ضد مسؤلين بجنوب السودان

0 نشر
ابراهيم 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 16-ديسمبر-2019

30 مشاهدة

واشنطون تفرض عقوبات ضد مسؤلين بجنوب السودان

ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان يوم الاثنين أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مسؤلين كبيرين من جنوب السودان اتهمتهما بتأجيج الصراع في البلاد،وذلك في أحدث خطوة للضغط على الساسة هناك لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

Advertisements

وأضاف بيان الوزارة بحسب الشروق – أن وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو ووزير الدفاع كوال منيانق جوك أُدرجا على اللائحة السوداء لدورهما في تأجيج الصراع وعرقلتهما لعملية السلام.

وكانت واشنطون فرضت عقوبات بحق 5 مسؤولين من جنوب السودان، الأربعاء الماضي، تقول إنهم مسؤولون عن مقتل 2 من نشطاء حقوق الإنسان على الأرجح فى عام 2017،فى الوقت الذى تكثف فيه واشنطن الضغوط على الحكومة فى البلاد التى تمزقها الحرب.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية أسماء أبود ستيفن ثيونجكول ومالوال دال مورويل ومايكل كواجين وجون توب لام وأنجيلو كوت قرنق باعتبارهم مسؤولين عن الاختفاء والقتل المزعوم لمحامى حقوق الإنسان دونج صامويل لواك والمعارض السياسى أجري إدري في يناير 2017م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطون تفرض عقوبات ضد مسؤلين بجنوب السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا