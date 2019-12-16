واشنطون تفرض عقوبات ضد مسؤلين بجنوب السودان

ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان يوم الاثنين أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مسؤلين كبيرين من جنوب السودان اتهمتهما بتأجيج الصراع في البلاد،وذلك في أحدث خطوة للضغط على الساسة هناك لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

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وأضاف بيان الوزارة بحسب الشروق – أن وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو ووزير الدفاع كوال منيانق جوك أُدرجا على اللائحة السوداء لدورهما في تأجيج الصراع وعرقلتهما لعملية السلام.

وكانت واشنطون فرضت عقوبات بحق 5 مسؤولين من جنوب السودان، الأربعاء الماضي، تقول إنهم مسؤولون عن مقتل 2 من نشطاء حقوق الإنسان على الأرجح فى عام 2017،فى الوقت الذى تكثف فيه واشنطن الضغوط على الحكومة فى البلاد التى تمزقها الحرب.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية أسماء أبود ستيفن ثيونجكول ومالوال دال مورويل ومايكل كواجين وجون توب لام وأنجيلو كوت قرنق باعتبارهم مسؤولين عن الاختفاء والقتل المزعوم لمحامى حقوق الإنسان دونج صامويل لواك والمعارض السياسى أجري إدري في يناير 2017م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)