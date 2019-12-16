قرعة دوري الأبطال..مواجهات نارية للريال وليفربول

الخليج 365 :

أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، التي أجريت اليوم الإثنين، في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية عن مواجهتين ناريتين لكل من ريال مدريد وليفربول.

ويصطدم ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في الفوز بتلك البطولة (13 لقبًا) بمانشستر سيتي، فيما يواجه ليفربول حامل اللقب نظيره أتلتيكو مدريد.

وتأتي ضمن الصدامات القوية أيضًا مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي.

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ويخوض توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، مواجهة صعبة أمام فريقه السابق بوروسيا دورتموند.

فيما حملت القرعة مواجهة سهلة نسبيًا بالنسبة لبرشلونة حيث يواجه نابولي، وكذلك الحال بالنسبة ليوفنتوس الذي يلتقي ليون.

وفي مباراتين متكافئتين يلعب فالنسيا مع أتالانتا، وتوتنهام مع لايبزيج.