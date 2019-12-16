زامبيا تطالب الولايات المتحدة بسحب سفيرها بسبب “المثليين”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعث الرئيس الزامبي “إدغار لونغو” رسالة، الإثنين، إلى الإدارة الأمريكية، يدعو فيها لسحب السفير الأمريكي في لوساكا “دانييل فوت”.

وأوضحت الرئاسة الزامبية، في بيان، أن “لونغو” بعث بخطاب شكوى إلى الإدارة الأمريكية حول انتقادات السفير الأمريكي لزامبيا وتهديده بقطع المساعدات الأمريكية لها، على خلفية الحكم على مثليين اثنين بالسجن لمدة 15 عامًا الشهر الماضي.

وطالب الرئيس الزامبي بسحب واشنطن سفيرها من لوساكا، مشيرا أنه سيتم اتخاذ قرارات دبلوماسية جديدة وفقا للخطوات التي ستتخذها واشنطن.

وانتقد السفير الأمريكي “دانييل فوت” الحكومة الزامبية على خلفية الحكم على مثليين اثنين بالسجن 15 عامًا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قدمت 500 مليون دولار مساعدات لزامبيا وأنه من حق واشنطن التعبير عن آرائها الخاصة.