إسرائيل تطالب العرب بـ 150 مليار دولار كتعويض عن ممتلكات اليهود !

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سربت صحيفة “يسرائيل هيوم” الناطقة بالعبرية، صباح اليوم، معلومات عن مشروع إسرائيلي لتحصيل تعويضات عن ممتلكات اليهود في الدول العربية.

وبحسب الصحيفة، فإن “المشروع السري” قد بدأ العمل عليه قبل عامين، قامت من خلاله تل أبيب بإحصاء وتقدير قيمة هذه الأموال والممتلكات التي تركها اليهود، الذين هاجروا من هذه الدول إلى إسرائيل.

وذكرت صحيفة “أكا” أن إسرائيل بدأت فعلا بالتفاوض مع بعض هذه الدول العربية، لدفع تلك التعويضات، والتي تقدر قيمتها بحوالي 150 مليار دولار، والتي ستطالب بتعويضها.

وبحسب الصحيفة، فإن عملية تقدير قيمة تلك الممتلكات والأموال قد بدأت في عام 2002.

وكانت المفاوضات مع الدول العربية قد بدأت في عام 2017، وقد أقر قانون المطالبة بتعويضات لليهود من الدول العربية في عام 2010.