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الخليج 365:
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة سخرية كبيرة من رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، بعد ظهوره يتحدث بإنجليزية ركيكة في مؤتمر الشباب.
وأثار حديث السيسي باللغة الإنجليزية مع الطفل زين يوسف خلال فعاليات “منتدى شباب العالم” السنوي الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية، سخرية واسعة بين النشطاء ورواد التواصل الاجتماعي.وكان السيسي قد طلب مصافحة الطفل زين يوسف (12 عامًا) الذي حارب السرطان 4 مرات، بعد انتهائه من كلمة ألقاها باللغة الإنجليزية خلال المنتدى، وقال السيسي “Hello Zain, I want to Check hand you”.قال مغردون إن لغة السيسي الإنجليزية بحاجة إلى ترجمة، ووصف آخرون لغته بأنها تشبه سياسة حكمه، في حين كانت تعليقات أخرى تحمل حدة تجاه الرئيس المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر إنجليزية السيسي تثير سخرية واسعة بمواقع التواصل ونشطاء:” كفاية فضائح” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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