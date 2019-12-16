- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد موقع “بلومبيرغ” الأمريكي أن قطر ليست في محادثات مع الإمارات وأن المفاوضات تجري مع الرياض فقط، وذلك في مقابلة مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وقال “آل ثاني” في تصريحاته للموقع إن بلاده أدارت محادثات مع السعودية وأدت المحادثات لخلق خط من التواصل بين البلدين لحل المأزق القائم منذ حزيران (يونيو) 2017، إلا أنه استبعد محادثات مماثلة مع الإمارات.
وقال إن “حواراتنا الآن هي مع السعودية وأعتقد أننا سنتباحث في الموضوعات الأخرى في مرحلة مقبلة”. ولم يحدد آل ثاني الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء موعدا للمصالحة مع السعوديين.
وحدث الإنقطاع بالعلاقة في 5 حزيران (يونيو) 2017 عندما قطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر علاقتها الدبلوماسية والإقتصادية مع قطر.
كانت هذه تفاصيل خبر “بلومبيرغ” تكشف تفاصيل المفاوضات التي تجري بين قطر والسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.