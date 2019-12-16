بشار الأسد يكشف عن تفاصيل ما تقوم به تركيا في سوريا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الرئيس السوري بشار الأسد إنه باستعادة جزء من الآبار النفطية بات لدى الحكومة شيء بسيط من النفط بعدما وصلت عائداته للصفر، منوها بأن تركيا هي المتواطئ الرئيسي ببيعه.

وأضاف الأسد في مقابلة مع قناة “فينيكس” الصينية نشرت اليوم الاثنين: “في مرحلة من المراحل في بداية الحرب وصلت عائدات النفط تقريبا للصفر.. اليوم وبعد استعادة جزء بسيط من الآبار خلال العامين الماضيين، بات لدينا شيء بسيط من النفط. فحتى الآن تأثير النفط إيجابي على الاقتصاد السوري، لكنه ما زال محدودا، لأن معظم الآبار تحت سيطرة المجموعات الإرهابية أو الخارجة عن القانون والتي تعمل بمجملها تحت الأمر الأمريكي”.

ولفت الأسد إلى أنه “وقبل مجيء القوات الأمريكية إلى سوريا كانت “جبهة النصرة” تسيطر على هذه الآبار في البداية، وبعد أن أتت “داعش” قامت هذه أيضا بسرقة النفط وبيعه، وكانت عملية البيع تمر عبر تركيا، أما اليوم فأمريكا تسرق النفط وتبيعه إلى تركيا”، منوها بأن “تركيا هي المتواطئ مع كل هذه المجموعات في عملية بيع النفط”.

وفيما يخص عدد القوات الأمريكية المتواجدة حاليا في سوريا أوضح الأسد أنه ” يعلنون العدد بين آلاف وبين مئات.. عندما يقولون آلاف، هم يريدون أن يقولوا للوبي المؤيد للحرب، وخاصة شركات السلاح، إننا نحن الآن في حالة حرب.. وعندما يقولون مئات، هم يخاطبون الأشخاص الذين يقفون ضد الحرب .. الحقيقة كلا الرقمين غير صحيح، لسبب بسيط.. لأن هذه الأرقام لو كانت صحيحة فهي تستند إلى عدد الجنود الأمريكيين، ولا تستند إلى عدد من يقاتل مع الجيش الأمريكي”.

وفي رده على سؤال كيف ستواجه الحكومة السورية مسألة الوجود الأمريكي في منطقة حقول النفط شرق الفرات، أوضح الأسد أنه “لابد من ضرب الإرهابيين، لأنه يضعف الوجود الأمريكي بشكل أو بآخر”.

سانا