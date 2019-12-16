المهدي يُطالب الحكومة الانتقالية بالانضمام إلى الجنائية الدولية

أكد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، ضرورة انضمام السودان إلى “وثيقة روما” عقب التغيير الذي حدث بعد الثورة، والمصادقة على المحكمة الجنائية الدولية.

ووصف المهدي خلال ندوة حول مشروع بناء السلام الوطني نظمتها لجنة نفرة العلاقات الخارجية بالحزب أمس، مسيرة الزحف الأخضر بـ“الشيطانية”، وقال “هذه ليست زحفاً أخضر وإنما زحف أغبر”. وطالب الذين خرجوا فيها بالتوبة لربهم والاعتذار للشعب السوداني، ودعا الإسلاميين لإعادة إنتاج أنفسهم من جديد.

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وكشف المهدي عن منح النظام البائد جوازاً دبلوماسياً لشخصه، وقال “رفضت الجواز لأنه أُعطي لكل إرهابي موجود في المنطقة، وأصبح وثيقة اتهام”. وأضاف “نعم النظام السابق كان أرهابياً، ولكن على المجتمع الدولي عدم محاسبة السودان بعد الثورة بأخطاء وأفعال الإنقاذ”.

ودعا المهدي بحسب صحيفة الصيحة، لضرورة أن يكون هناك تغيير حاسم في الموقف الأمريكي من السودان بشطب اسمه من قائمة الإرهاب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)