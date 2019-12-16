إلغاء قرار التحفُّظ على رُمُوز النظام السابق بـ”كوبر” وتسليمهم النيابة العامة

عَلِمَت مصادر، أنّه تمّ إلغاء قرار التحفُّظ على رُمُوز وقيادات النظام السابق بمُوجب أمر الطوارئ، الذي أصدره رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عقب 11 أبريل الماضي، وأن يتم تَسليم كل المُتحفِّظ عليهم بسجن كوبر للنيابة العامة.

وأبلغت المَصادر، بأنّ وجود أيٍّ من رموز النظام في كوبر يجب أن يكون بقرارٍ من النائب العام، كما أنّ النيابة العامّة أو المَحكمة المُختصة هي التي تُجَدِّد الحبس، وأفادت المصادر بأنّ قرار المَحكمة الدستورية ألزم الجهات التنفيذية في وزارة الداخلية وإدارة السجون بإخلاء سبيل رُمُوز الإنقاذ المُتحفِّظ عليهم بكوبر ما لم يكونوا على ذمة قضايا أخرى.

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وكشفت المصادر أنّ النائب العام خاطب سجن كوبر بإلغاء قرار التحفُّظ على القيادي بالمؤتمر الوطني كمال عبد القادر الذي يُواجه بلاغات في نيابة الأراضي والفساد، وتَمّ شَطب البلاغ الذي يُواجهه في نيابة الأموال العامّة، وأمر بإطلاق سراحه، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)