مناوي: “الحرية والتغيير” استبدَلت التمكين بالتمكين

اتهم رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، قوى “الحرية والتغيير”، بممارسة التمكين فيما يتصل بالخدمة المدنية، وقال إنها ماضية في طريق خروقات أسوأ من النظام السابق، فيما أكد عدم تعنّت حركات الكفاح المسلح في المفاوضات، وأعرب عن تفاؤلهم بالوصول للسلام.

Advertisements

وقال مناوي بحسب صحيفة الصيحة، إن “الحرية والتغيير” ماضية في طريق استبدال التمكين بالتمكين. وأكد أن الشعارات التي رُفعت في القيادة حال تم جمعها في وثيقة لأصبحت دستوراً للسودان، ودعا أطراف التفاوض لوضع قضية كيف يُحكَم السودان أمام أعينهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)