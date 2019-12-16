الإعدام شنقاً حتى الموت على مغتصب الطفلة شهد….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أيدت المحكمة الدستورية أمس قرار محكمة الموضوع بالاعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً على المدان بقتل واغتصاب الطفلة (شهد) ذات الثلاثة أعوام والتي عثر على جثتها داخل بئر سايفون بمنطقة (أم دوم) بشرق النيل.

وجاء قرار المحكمة الدستورية بأنها لا تتدخل في احكام القضاء الا اذا كان هناك حق دستوري منتهك، وقالت” وفي هذه الدعوى لا يوجد انتهاك لحق دستوري مما جعل الحكم محل تنفيذ بعد تأييده من كافة المحاكم”.

في السياق ناشد ممثل الاتهام المحامي عثمان العاقب وزير العدل بسن تشريع يقضي بإعدام مغتصبي الاطفال في ميدان عام لتحقيق الردع العام كاحد اهداف السياسة العقابية. المادة السابقة امل شمال .. (ما عنده كبير) .. ومستواه يشبه (قطار الثورة).. بقلم محمد عثمان بلل المقالة القادمة (كورتنا).. اثارة لا تتجاوز دائرة الاعلام..!!.. بقلم محمد كامل سعيد

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