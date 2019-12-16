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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• أثبت الأمل انه لا مستحيل في كرة القدم.
• واصلت فرقة الفهود إسقاط كبار الممتاز.
• بالأمس حقق فوزا مستحقا على الوصيف الدائم.
• من قبل تغلب على الهلال على ذات الملعب بعطبرة.
• يستحق الاشادة على هذا المستوى والانتصارات الداوية.
• طبيعي جلوسه على صدارة الممتاز.
• ترك من خلفه الهلال والوصيف.
• كفاح صالح مدرب مجتهد.
• يسعى دوما لصناعة النجوم في اي فريق دربه.
• هاهو يحصد ما زرعه طيلة السنوات الماضية.
• يملك الأمل حاليا أفضل النجوم في الساحة.
• وأقدم نصيحة الي مجلس الامل بقيادة القانوني جمال حسن سعيد.
• المحافظة على هذا الانجاز .. يتطلب عدم بيع احد من نجومه للقمة.
• الامل أثبت بالفعل انه فريق كبير.
• اجتهدوا في توفير المال المطلوب لتقييم هؤلاء النجوم.
• الامل يسير في الطريق الصحيح.
• بهذا المستوى هو الاقرب لتحقيق لقب الممتاز.
• بشرط عدم اطلاق سراح نجومه المميزين.
• تألق الامل الحالي من مصلحة الكرة السودانية.
• سوف يدفع بقية الفرق الاخرى للاجتهاد في الفترة القادمة.
• قرأت أجمل تعليق في الوسائط: (مستوى الامل .. يشبه قطار الثورة القادم من ارض الحديد والنار).
• (اب سنينة يضحك على اب سنتين).
• ديل ناس منو …؟؟؟
كانت هذه تفاصيل خبر امل شمال .. (ما عنده كبير) .. ومستواه يشبه (قطار الثورة).. بقلم محمد عثمان بلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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