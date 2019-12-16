امل شمال .. (ما عنده كبير) .. ومستواه يشبه (قطار الثورة).. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• أثبت الأمل انه لا مستحيل في كرة القدم.

• واصلت فرقة الفهود إسقاط كبار الممتاز.

• بالأمس حقق فوزا مستحقا على الوصيف الدائم.

• من قبل تغلب على الهلال على ذات الملعب بعطبرة.

• يستحق الاشادة على هذا المستوى والانتصارات الداوية.

• طبيعي جلوسه على صدارة الممتاز.

• ترك من خلفه الهلال والوصيف.

• كفاح صالح مدرب مجتهد.

• يسعى دوما لصناعة النجوم في اي فريق دربه.

• هاهو يحصد ما زرعه طيلة السنوات الماضية.

• يملك الأمل حاليا أفضل النجوم في الساحة.

• وأقدم نصيحة الي مجلس الامل بقيادة القانوني جمال حسن سعيد.

• المحافظة على هذا الانجاز .. يتطلب عدم بيع احد من نجومه للقمة.

• الامل أثبت بالفعل انه فريق كبير.

• اجتهدوا في توفير المال المطلوب لتقييم هؤلاء النجوم.

• الامل يسير في الطريق الصحيح.

• بهذا المستوى هو الاقرب لتحقيق لقب الممتاز.

• بشرط عدم اطلاق سراح نجومه المميزين.

• تألق الامل الحالي من مصلحة الكرة السودانية.

• سوف يدفع بقية الفرق الاخرى للاجتهاد في الفترة القادمة.

• قرأت أجمل تعليق في الوسائط: (مستوى الامل .. يشبه قطار الثورة القادم من ارض الحديد والنار).

• (اب سنينة يضحك على اب سنتين).

• ديل ناس منو …؟؟؟