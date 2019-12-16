النيابة تُجدِّد حبس “وداد” أسبوعاً لإكمال التحريات

كَشَفَت مَصادر، أنّ نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه جدّدت حبس حرم الرئيس المخلوع وداد بابكر، التي تُواجه بلاغ مُخالفة قانون الثراء الحرام والمال المشبوه تحت المادتين (6 و7) لمدة أسبوع لاكتمال التحريات.

وقالت المصادر، إنّ نيابة الأراضي خاطبت نيابة الثراء الحرام والمَشبوه بتسليم “وداد” عقب الفراغ من التحري والتحقيق معها، وأوضحت أنها تواجه ذات البلاغ المتعلق بالثراء الحرام والمشبوه.

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وتوقّعت المصادر أن يتم ضم البلاغات المَفتوحة في مُواجهتها في نيابتي الأراضي والثراء الحرام لتَشابُه البلاغات، ومِن ثَمّ تُحال للنيابة المُختصة والتي قَطَعَت شَوطاً كَبيراً في الإجراءات المُتعلِّقة بالتحري والتحقيق، وفقاً للعدالة الناجزة، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)