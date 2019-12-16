ضبط (800) طلقة كلاشنكوف بحوزة تجار سلاح بالقضارف

التاريخ: 16-ديسمبر-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة تمكن افراد استخبارات الفرقة الثانية بولاية القضارف من ضبط كميات كبيرة من الذخيرة وطبقا لمصادر قالت ان معلومات توفرت لافراد الاستخبارات بعد المتابعة والرصد فتم نصب كمين قامت فيه بتوقيف تجار سلاح داخل منزل باحد احياء القضارف ضبطت بحوزتهم “800” طلقة كلاشنكوف. Advertisements وتم تدوين بلاغ بحسب المجهر، تحت طائلة حيازة الاسلحة بالقسم الاوسط بالقضارف.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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