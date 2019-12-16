“صحة الخرطوم” تدعو للتبليغ عن المُؤسّسات التي تبيع أدوية الملاريا

التاريخ: 16-ديسمبر-2019
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حرّض مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة د. بابكر المقبول، المَرضى بالتبليغ عن أيّة مُؤسّسة صحية تبيع أدوية علاج الملاريا، وأكّد أنّ كل أنواع علاج الملاريا يجب أن تُصرف مَجّاناً.
وأقرّ المقبول بحسب صحيفة الصيحة أمس، بوجود حالات للملاريا بولاية الخرطوم وصفها بالمُعدّلات غير المَعهودة، وأكّد أنّ الولاية تبذل جُهُودها لمُكافحة نواقل الملاريا مع مُتابعة الوزارة الاتحادية للموقف، خَاصّةً فيما يخص وفرة الدواء وسُهُولة الحُصُول عليه في جميع الوحدات الصحية والعلاجية.
وأوضح أنّ انتشار البعوض في فصل الشتاء سَببه انتقال البعوض الناقل داخل المنازل وأماكن تخزين المياه والكسورات في الشبكة العامّة للمياه، وقال إنّ بعضها يمر عليه أكثر من أسبوع.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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