ارجاء جلسة سماع الشهود في قضية مقتل زوجين ببحري

حددت محكمة جنايات بحري امس برئاسة القاضي عارف محيي الدين جلسة الثامن من الشهر الحالي لسماع شهود الاتهام في ملف قضية يواجه فيها المتهم تهمة قتل رجل زوجته داخل منزلهما بحي الدناقلة ببحري وسرقة عربة آكسنت فيما يواجه “5” متهمين تهمة استلام المال المسروق، عليه ونظرا لغياب شهود الاتهام ارجأت الجلسة لموعد آخر.

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وتشير تفاصيل البلاغ بخسب المجهر، بان شرطة بحري تلقت بلاغاً عن مقتل رجل وزوجته داخل منزلهما بحي الدناقلة شمال ببحري وذلك في شهر رمضان الماضي فيما تم سرقة عربة المجني عليه، وعلى ضوء ذلك تحركت قوة من افراد المباحث الى مسرح الحادث وتم اتخاذ الاجراءات وتم ارسال الجثمان الى مشرحة ام درمان لمعرفة اسباب الوفاة وبعد كافة الاجراءات والتحريات والبحث تم القبض على المتهم داخل السجن واتضح بانه من معتادي السرقات وبالتحري معه اقر بارتكابه للجريمة وبعدها تم ارسال اوراق الملف للمحكمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)