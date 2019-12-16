التربية: استحالة تحقيق مَجّانية التعليم خلال (3) سنوات

أكّد وزير التربية والتعليم العام البروفيسور محمد الأمين التوم، استحالة تحقيق تعليم مَجّاني ومنصف للجميع خلال الـ(3) سنوات المقبلة، وأوضح أن الوضع الحالي لا يُمكن فيه تحقيق أهداف الألفية للتنمية المُستدامة بتحقيق تعليمٍ جَيِّدٍ ومَجّاني ومُنصفٍ للجميع.

وقال التوم خلال مُخاطبته دورة لتدريب مُعلِّمين في مجال معامل العلوم الصغيرة بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنّ تعليم طلاب الثانوي للعلوم من دُون تجربة على المعامل خلق تَشويهاً في العملية التعليمية لا بُدّ من علاجها بجدية، ونوّه لضرورة توفير المَعامل لطلاب الثانويات البالغ عددها (4) آلاف مدرسة، وأوضح أنّ المعمل الواحد يُكلِّف (4) آلاف دولار.

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وقال التوم إنّ وزارته قد تكون في وضع المُتَفرِّج لعدم وُجُود تبادُل مَعلومات بين الوزارة الاتحادية والوزارات الولائية، وأكّد أنّ المُعَلِّم سيكون على رأس اهتمام وزارته طوال الفترة الانتقالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)