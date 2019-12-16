إلغاء تعيين السكرتيرين الثوالث بالخارجية

التاريخ: 16-ديسمبر-2019 فى : أخبار 40 مشاهدة أفادت مصادر الشبكة بإتجاه وزارة الخارجية إلغاء وظيفة السكرتيرين الثوالث الذين جرى قبولهم مؤخراً.. المصادر قالت إن كشف التعيينات تم عبر أسوار الخارجية خلال حقبة الرئيس المعزول عمر البشير وجرى شطب وإضافة آخرين، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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