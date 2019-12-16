الاتحاد الدولي ينهاض قرار حل اتحاد الصحفيين السودانيين

اعلن الاتحاد الدولي للصحفيين،رفضه القاطع لقرار الحكومة بحل الاتحاد العام للصحفيين السودانيين.

وأكد تبنيه حملة دولية لمناهضة القرار، وقال رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين يونس مجاهد، في رسالة لرئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، رئيس الفدرالية الافريقية للصحفيين:أننا نرفض رفضا قاطعاً قرار حل الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، الذي يعتبر انتهاكاً صارخاً لحرية تنظيم العمل النقابي.

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من جانبه عبر الامين العام للاتحاد الدولي للصحفيين انطونيو بلنقر بحسب المجهر، عبر عن رفضه للقرار وقال انه ابلغ اتحاد النقابات الدولي بالقرار للقيام بعمل موحد لمناهضته.

ويعتبر اتحاد النقابات الدولي اكبر اتحاد نقابات في العالم. تشكل الاتحاد في 1 نوفمبر 2006 بعد اندماج بين الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحر والاتحاد العالمي للعمل.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)