الإمارات تُقدم إجلاساً مدرسياً لـ(400) ألف طالب بالسودان

التاريخ: 16-ديسمبر-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة أعلنت دولة الإمارات العربية المُتحدة عن تقديم اجلاس مدرسي لتغطية احتياجات (٤٠٠) ألف طالب بالمدارس السودانية، بتكلفة تبلغ قيمتها الاجمالية (٥٥) مليون درهم بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية. Advertisements وأثني والي ولاية الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد لدى تسلمه الدفعة الأولى من مقاعد الدراسة والتي تغطى احتياجات (١٠) آلاف طالب بحسب صحيفة السوداني، على الدعم الإماراتي وقال الوالي إن هذا الدعم يمثل حجر الزاوية لخطة الولاية تجاه التعليم القائمة على توفير مقعد وكتاب لكل طالب وأعلن أن بقية الشحنات تستكمل في نهاية فبراير من العام القادم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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