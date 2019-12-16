شركات التعدين تهدد بالتوقف حال زيادة حصة الحكومة من الانتاج

التاريخ: 16-ديسمبر-2019
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هددت الشركات العاملة في مجال تعدين الذهب بوقف عملها والخروج من المجال حال زيادة الحكومة لنسبتها المنصوص عليها في العقودات والمحددة ب 28.5% من جملة الانتاج وقالت ان هذه النسبة تمثل 60% من صافي الانتاج وتصل الى ٨٥% اذا تم حساب رسوم المحليات والولايات والمسؤولية المجتمعية.
وأكدت بأن اي زيادة في النسبة المنصوص عليها سيؤدي لتوقف الشركات التي سيصبح ربحها معدوما وحينها لن تعمل بالخسارة وهو ما سيخسر الحكومة كميات كبيرة من الذهب يمكن ان تسهم في حل الضائقة الإقتصادية الحالية.
وقال بحسب المجهر: اتتنا معلومة بأن الحكومة ستزيد النسبة التي تأخذها من جملة الانتاج لتصبح ٤٩.٥ ، وفي هذه الحالة سيكون صافي الارباح صفر وأضاف بالتأكيد لن تعمل الشركات لتخسر وسوف تضطر لمغادرة المجال، وسيؤثر هذا علي الاقتصاد الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على قطاع التعدين في ظل عجز القطاعات الاخرى عن تحقيق المطلوب منها في هذا الظرف .
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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