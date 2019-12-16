أفراح عصام تستعد لتفجير مفاجأة من العيار الثقيل..!

أكدت مصادر مقربة من الفنانة أفراح عصام إنها تستعد لتفجير مفاجأة من العيار الثقيل، وزادت المصادر ان أفراح التي غابت عن الساحة الفنية لأكثر من 6 أشهر، تخطط وبشكل جاد للعودة ولكن عبر بوابة خاصة جداً من المتوقع ان تثير الكثير من الجدل والتساؤلات، ولم تكشف المصادر عن طبيعة المفاجأة وذلك بسبب عدم إفسادها – أو كما ذكر المصدر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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