نجوم الدراما السودانية يحتشدون بالمسرح الصحراوي بالشارقة

استضاف المسرح الصحراوي بإمارة الشارقة أمسية السبت (اليوم السوداني) للمسرح الذي عرض من خلاله مسرحية “المك نمر – حب في الصحراء” بمشاركة عدد كبير من نجوم الدراما والمسرح في مقدمتهم عبد الحكيم الطاهر وعبد الرحمن الشبلي وطارق علي.

وأوضح الممثل عبد الحكيم الطاهر في حديث خاص ان العرض المسرحي السوداني ناقش قضية الحب في الصحراء مستصحباً معه نماذج من الأدب الشعبي التراثي. مبيناً ان المسرحية غنائية استعراضية، إلى ذلك شكلت الجالية السودانية بالشارقة حضوراً كبيراً بمسرح الصحراء مشيدين بالعرض بالإضافة إلى الوفد الإعلامي السوداني الذي شارك في تغطية فعاليات مهرجان الفنون الإسلامية الذي تم افتتاحه الأسبوع الماضي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)