عودة (النشالين) بقوة بأمر (زحمة المواصلات)..!

شكا عدد كبير من المواطنين بتضررهم من تفشي ظاهرة النشالين في مواقف المواصلات والذين تزايدت أعدادهم بصورة ملفتة خاصة من شريحة الأطفال صغار السن، مبينين بانهم أصبحوا يترددون بأن يتقدموا الركاب أثناء الازدحام خوفاً من النشالين الذين عادة ما يتواجدون في منتصف الزحمة بعد أن يتم توزيع الأدوار بينهم، مؤكدين بأن عدداً من (الكمسنجية) ظلوا ينبهون الركاب بصوت عالي (خلي بالك من جيبك، خلي بالك من شنطتك) وذلك لعلمهم وحفظهم لأشكال الشخصيات التي تقوم بنشل المواطنين، وهو ما أكده بحسب صحيفة السوداني، (الكمسنجي) (خ- ك) بأنه يقوم بتنبيه المواطنين في الموقف خاصة الفتيات بأن بالقرب منهن نشال حتى لا يكن ضحية سهلة له.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)