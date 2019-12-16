وصول الحسن الميرغني و(جعفر الصادق) بتكليف من والدهما لتنفيذ مهام حزبية

التاريخ: 16-ديسمبر-2019 فى : أخبار 25 مشاهدة وصل نجلا رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، الاصل السيد محمد عثمان الميرغني، محمد الحسن وجعفر الصادق، إلى الخرطوم امس، مبعوثين من والدهما بهدف لتنفيذ مهام حزبية. تتعلق بتفعيل العمل السياسي للحزب. وذلك بحسب المجهر.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365).

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