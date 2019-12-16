التاريخ: 16-ديسمبر-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة يدشن والي الخرطوم ومجلس السيادة غداً الثلاثاء طريق منطقة أبرق بشرق النيل (طريق الشيخ الأمين أبرق الشيخ طه) والذي يربط منطقة أبرق بالطريق الدائري ويمتد بطول 28 كلم، بحسب صحيفة السوداني. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365) +++++++

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين طريق الشيخ الأمين بشرق النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.