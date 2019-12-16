إستمرار الشكاوي من أزمة الخبز بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تشهد مخابز ولاية الخرطوم اصطفافا كثيفا بالمواطنين بسبب بطء صناعة الخبز لقلة العمالة في بعض المخابز وإغلاق البعض أبوابها لارتفاع التكلفة رغم وفرة الدقيق . وقال الأمين العام لاتحاد المخابز جبارة الباشا لـ(السوداني ) انهم دفعوا بمشاكل التكلفة العالية بالمخابز لوالي الخرطوم لوضع حلول عاجلة لها ، مؤكدا وفرة الدقيق وبرر الباشا اصطفاف عشرات المواطنين أمام المخابز بارتفاع التكلفة وضعف الإنتاج اليومي من الخبز. ووصف صاحب مخبز ببحري عبدالهادي دارقيل لـ(السوداني ) أمس ، وضع المخابز بالسيئ ، وينذر بإغلاق معظم المخابز وتوقفها عن العمل بسبب الارتفاع الكبير في تكلفة صناعة الخبز والتي تفوق اكبر الطاقة الإنتاجية للمخبز ، مبينا ان تكلفة عجن الدقيق في الجوال الواحد تبلغ (100) جنيه وسعر كرتونة الخميرة (1,800) جنيه ، موضحا بان المخابز تعمل بالخسارة رغم وفرة الدقيق . وأرجع صاحب بالخرطوم صفوف المواطنين لجملة من الأسباب منها تراجع انتاج الخبز بسبب مشاكل في نقص العمال والمماطلة في توصيل الغاز في اليوم المحدد للمخابز إضافة الى ارتفاع التكلفة ، وارتفاع سعر جركانة الزيت لـ(1,700) جنيه. وقال صاحب مخبز بالجريف شرق دفع الله عوض لـ(السوداني) ، ان مشكلة الصفوف لا تزال تراوح مكانها وهنالك نقص في حصص الدقيق خاصة ويتا وسيقا ، ونوه لندرة دقيق شركتي مطاحن روتانا وابوحمامة مما ادى لتكدس المواطنين بالمخابز ، لافتا لوجود مشكلة كذلك في توصيل الغاز خاصة أمان للمخابز رغم إبلاغ الشركة بذلك, وتعاني غالب المخابز من المشكلة، واشار لارتفاع أجرة العمال اليومية لعجن الجوال الى (100) جنيه بدلا من (50) جنيها، وارتفاع سعر الزيت, ونوه الى إغلاق اغلب المخابز أبوابها أكثر من يوم بسبب ارتفاع التكلفة مما أثر في تراجع الانتاج اليومي وخلق الصفوف أمام المخابز ، وأشار الى نقص حصته من ويتا الى (15)جوالا في الاسبوع بدلا من (25) أما سيقا (10)جوالات ، كاشفا عن ارتفاع في الزيوت وبلغ سعر زيت الفول (2)الف جنيه للجركانة. وانتقد دفع الله سلبية الاتحاد وإهماله معالجة معاناة المخابز من ارتفاع التكلفة ، مشيرا لعدم كفاية كمية الدقيق المطروحة للمخابز ، وأشار الى أن شركة سين أكثر الشركات وجودا بالمخابز بدعمها الفني وجولتها الميدانية والإسراع في حل المشكلة فور تلقيها بلاغا من المخابز .