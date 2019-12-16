بعد معركة المريخ..الهلال يحسم صفقة (تمبش) عطبرة

الخليج 365 : حسم الهلال صفقة انتقال اللاعب احمد موسى الشهير بتمبش امس بعد العرض المبهر الذي قدمه امام المريخ وقطعه الطريق امام مهاجمي المريخ وكان الموقع قد تابع سير مفاوضات الهلال والامل ويتوقع أن يحول الامل اوراق اللاعب للهلال بنهاية الشهر الجاري.

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