كفاح صالح : اللاعبون لم يخذلوني امام المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال مدرب الأمل عطبرة كفاح صالح الجيلي عقب مباراة فريقه امام المريخ في تصريحات خص بها كفرووتر أن اللاعبين لم يخذلوه نفذوا المطلوب منهم على اكمل وجه ومنعوا من الوصول لشباك احمد بيتر مبينا انه لعب بجزئيات محددة انتهت بوصوله للشباك وبعد ذلك عمل على تامين الفوز وقال ان الفوز جاء بعرق اللاعبين وجهدهم وحنكة مجلس الامل ويسعون للتتويج ببطولة الممتاز.

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