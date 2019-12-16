السجن والغرامة على فنان شهير في اغرب بلاغ….

الخليج 365:

قال الممثل الكوميدي صبري عبد الجليل، إن محكمة قضت عليه بالسجن لمدة شهر وغرامة قدرها (5) ألف جنيه، وذلك بسبب بلاغ دونته طليقته التي اتهمته فيها بسرقة ملابس وأواني من منزلها. وابلغ صبري أنه رفض دفع السداد وتم تحويله إلى السجن الذي قضى به أسبوعا وبعدها تم شطب القضية.وأكد الكوميدي انه سوف يقوم بفتح بلاغ رد شرف ضد طليقته دون وجه حق _ على حد تعبيره _ واضاف أنه لن يترك حقه وسيكون القانون الفاصل بينهما، واصفا بلاغها ضده بأنه كيدي وتلفيقي.