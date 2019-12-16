الهلال يستقبل مدربه الجديد.. ماراثون مباريات شاق ينتظر الأزرق محلياً وإفريقياً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

لن يجد لاعبو الهلال وقتاً للراحة أو التقاط الأنفاس في الفترة المقبلة التي ستشهد مباريات ماراثونية لفريق الكرة وعقب مباراته أمس أمام الهلال الأبيض

سيؤدي الأزرق مباراة أمام الخرطوم الوطني في التاسع عشر من ديسمبر الجاري وكانت المباراة مقرراً أن تقام في الخامس والعشرين، فيما يواجه الهلال الخرطوم نظيره المريخ الفاشر في الثالث والعشرين من الشهر ذاته، بدلاً عن الحادي والثلاثين.

ويجمع الهلال الخرطوم في رصيده (25) نقطة، ويحتلّ المرتبة الرابعة بالدوري الممتاز.

وسيواجه الأزرق تحدي النجم الساحلي التونسي في السابع والعشرين من الشهر في جولة ساخنة للغاية برسم مجموعات دوري أبطال إفريقيا ليكون الفريق قد أدى ثلاث مباريات قوية للغاية في ثمانية أيام فقط ما يتطلب من الجهاز الفني العمل بمبدأ التدوير لتفادي إرهاق مجموعة بعينها.

وسيستقبل الأزرق مدربه المصري حمادة صدقي فجر اليوم ليتولى مهمة التدريب بالفريق في الفترة المقبلة بعد أن أكمل مجلس الإدارة كافة تفاصيل الاتفاق ليتبقى التوقيع النهائي على العقد ومن ثم يتولى المدرب مهامه رسمياً.

وأمنّ المدرب المرتقّب لنادي الهلال السوداني حمادة صدقي على اختيار الكابتن أحمد عبد الفتاح لشغل منصب المدرب المساعد معه في المرحلة المقبلة، وذلك قبل ساعاتٍ من وصوله البلاد.

ويتوقّع أنّ يصل المدرب المصري حمادة صدقي اليوم إلى الخرطوم من أجلّ إكمال اتفاقه النهائي مع نادي الهلال السوداني لتوليّ المهمة الفنية خلفًا للوطني صلاح أحمد آدم الذي أقيل من منصبه مؤخرًا.

وأحمد عبد الفتاح تولى منصب المدرب العام ومساعد لعدد من الأندية في الدوري المصري أبرزها سموحة، بتروجيت.