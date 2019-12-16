مصفاة السودان تصفي (130) طن من الذهب

الخليج 365 :

أكد م. الأمين الطاهر محمد نور أن مصفاة السودان للذهب تمكنت منذ افتتاحها في 2012 وحتي العام الجاري 2019م من تصفية 130طن من الذهب الصافي (150 طن خام) وفضة في حدود 8 طن.

وقال نور في مؤتمر قضايا التعدين بقاعة الصداقة في الخرطوم أن المصفاة يمكنها أن تكون مركزاً لتصفية الذهب الخام لمنطقة وسط وغرب وشرق أفريقيا وهي مناطق منتجة للذهب.

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واستعرض فوائد المصفاة في إحداث نقلة صناعية جديدة لأول مرة بالسودان وذلك عن طريق تصفية الذهب وتصنيعه فيما بعد بما يمكن من الدخول في نمط صناعي جديد يبدأ بإنتاج المعادن النفيسة ومن ثم الدخول في صناعة المجوهرات والمشغولات الذهبية والفضية بجانب المساهمة في إنتاج سبائك الذهب الصافي الذي يمكن استخدامه في الحصول على خطوط تمويل في الأوقات التي تنخفض فيها الأسعار بضمان الذهب وذلك دون الحاجة للبيع الفوري للذهب الخام.

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية للمصفاة 300 كيلو في الوردية الواحدة و600 كيلو في الورديتين وتنتج سبائك الذهب بدرجة نقاوة 995 و 999,9 بأحجام كيلو والأحجام المعيارية الدولية الأخرى والفضة فتنتج سبائك فضة بدرجة نقاوة 999 بجانب حبيبات الفضة .

وقال إن المصفاة تقدم لعملائها تصفية الذهب والفضة وتحويل الذهب إلى سبائك باحجام مختلفة، واختبار وفحص السبائك ومعالجة الذهب الخام متدني العيار.