ميادة تنتهي من بروفات (رأس السنة)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فرغت المطربة ميادة قمر الدين من بروفات حفل رأس السنة الذي ستحييه مساء يوم 31 ديسمبر الجاري بالخرطوم،ووفقاً لآخر لحظة، شملت البروفات عدداً من الاغنيات الجديدة التي تجمعها بالشاعر والملخن هيثم عباس، وهي اغنيات تتنوع بين التراث والاغنيات الشعبية.

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