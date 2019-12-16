الجودة تتسبب في تراجع شراء السمسم ببورصة القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف مزارعون عن تدني جودة محصول السمسم وضعف القوة الشرائية في هذا الموسم عازين تدني الانتاجية والجودة الى الأمطار والآفات بجانب عدم وضوح الرؤية حول سياسات الصادر وتذبذب سعر الصرف . وكشف المزارع بولاية القضارف وليد حسن علي أسباب تدني أسعار محصول السمسم في هذا الموسم بسبب سياسة الدولة بجانب تحكم الرأسمالية العاملة في مجال صادر السمسم مشيرا لـ (السوداني ) للجوء المزارعين المقتدرين لتخزين السمسم وأكد انتهاء حصاد السمسم بنسبة 100% , مشيراً الى تدني الانتاجية في هذا الموسم مقارنة بالموسم المنصرم , عازياً ضعف انتاجية السمسم الى آفة الماسح التي قضت على مساحات كبيرة , متوقعاً ارتفاع الأسعار حال صدور قرار بتأمين الصادر . وأكد المزارع بولاية القضارف فيصل عبودة ضعف القوة الشرائية ووارد السمسم , وقال لـ (السوداني ) ان أسعار السمسم تتحكم فيها الجودة , مؤكداً ان جودته هذا الموسم 20% فقط , لافتاً لتسبب السياسات غير الواضحة للصادر في إحجام التجار والمصدرين عن الشراء بجانب تذبذب سعر الصرف وارتفاعه , وأضاف ان القوة الشرائية تراجعت لنسبة 50% عن الموسم السابق, متوقعاً انتعاش العمل بالبورصة بعد إعلان سياسات الصادر في بداية العام , مؤكداً ضعف انتاجية السمسم وعدم الجودة مقارنة بالعام السابق بسبب ضعف معدل الأمطار بجانب هطولها بعد الحصاد والآفات التي قضت على مساحات واسعة من السمسم . وكشف مدير أسواق محاصيل القضارف ان وارد السمسم أمس بالسوق بلغ 6828 جوالا وان المعروض بالمزاد حوالي 35220 جوالا.

وقال لـ ( السوداني ) ان أعلى سعر بالبورصة 4627 جنيها للقنطار بينما بلغ ادنى سعر 4 آلاف جنيه للقنطار .

وفي سياق آخر متصل استقر سعر السمسم ( الأبيض) وارد السودان أمس في 1500 دولار للطن المتري بالأسواق العالمية ، بحسب نشرة نقطة التجارة السودانية وبلغ سمسم أثيوبيا 1661 دولارا للطن متري، وسمسم تنزانيا المخلوط 1300 دولار للطن المتري، وسجل سمسم نيجيريا المخلوط 1320 دولارا للطن المتري وسمسم الهند الأبيض 1447 دولارا للطن المتري.