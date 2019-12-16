التاريخ: 16-ديسمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة رحبت لجنة المعلمين بقرار حل الاتحادات والنقابات المهنية ووصفته بانه انتصار تاريخي لارادة العاملين. وطالبت بتكوين لجان تسيير تؤسس لعمل نقابي. Advertisements واكدت ان قوانين الاتحادات والنقابات المحلولة معيبة وفرضت قسرا على فئات معينة من العاملين دون مراعاة للفروقات المهنية، ما ادى الى ضياع حقوق العاملين واصبح القرار رهيناً لصالح النظام البائد، وقالت لجنة المعلمين في بيان تحصلت الجريدة على نسخة منه “نقابات الضلال صاغت قوانين تتماشى مع مصالح النظام البائد بجانب انها عمدت الى تكميم الافواه ولم تراع الشروط التي تتسق مع المعايير الدولية المتبعة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة المعلمين ترحب بقرار حل النقابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.