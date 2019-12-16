جامعة النيلين: لم نحظر نشاط طلاب الوطني

التاريخ: 16-ديسمبر-2019 فى : أخبار 8 مشاهدة ﺃﻋﻠﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻨﻴﻠﻴﻦ ﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻗﺼﺎء ﻧﺸﺎﻁ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ. ﻭﻛﺸﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﻋﻦ ﺇﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ 6 شهداء ﻓﻲ ﻣﺠﺰﺭﺓ ﻓﺾ ﺍﻹﻋﺘﺼﺎﻡ ﻭﺃﺭﺟـﻊ ﻋﺪﻡﺣﻈﺮ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻷﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺎً، ﻭﺍﺿﺎﻑ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻧﺘﺨﺬ ﺃﻱ ﺍﺟﺮﺍء ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ. Advertisements ﻭﺃﺭﺩﻑ: ﻧﺤﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻭﺳﻨﺴﻤﺢ ﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺧﻮﺽ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺇﻥ ﺍﺭﺍﺩﻭﺍ ﺫﻟﻚ. ﻭﻛﺸﻒ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻔﺎﻝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺃﻣﺲ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺜﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ كشف بحسب الجريدة، ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺳﻜﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ،ﻣﺆﻛﺪﺍً ﻓﺸﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ السكن لـ25 % ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ، ﻭﺃﺭﺟـﻊ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺍﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺴﻜﻦﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، ﻣﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭﺳﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼﺏ، ﻭﺃﻛﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﺣﺘﻔﺎﻝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔﺑـﺜـﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ ﻭﺗـﻜـﺮﻳـﻢ ﺃﺳﺮﺍﻟﺸﻬﺪﺍء. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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