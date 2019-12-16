مصادر ترصد أكبر عملية شراء شيكات

التاريخ: 16-ديسمبر-2019
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تابعت دائرة التحقيقات الجنائية ببحري البلاغات التي فاقت الأربعين بلاغاً المدونة من عدة أشخاص ، وذلك بعد إستلام إستحقاقاتهم وهي عبارة عن شيكات معتمدة ، قام على إثرها عدد من التجار بالسوق بأخذ الشيكات وإعطائهم نصف القيمة كاش ، على أن يتم تسليمهم بقية المبلغ لاحقاً .
إلا أنهم ظلوا يطاردون التجار للحصول على بقية مبالغهم النقدية .
وبعد تفشي هذه الظاهرة قامت دائرة التحقيقات الجنائية بالتحري حول هذه البلاغات والظاهرة التي بدأت منذ أزمة السيولة وإستمرت حتى بعد توفر السيولة .
وبحسب صحيفة الدار ، أبدى عدد من الشاكين إسغرابهم للإفراج عن بعض المتهمين بالضمان .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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