مصادر ترصد أكبر عملية شراء شيكات

تابعت دائرة التحقيقات الجنائية ببحري البلاغات التي فاقت الأربعين بلاغاً المدونة من عدة أشخاص ، وذلك بعد إستلام إستحقاقاتهم وهي عبارة عن شيكات معتمدة ، قام على إثرها عدد من التجار بالسوق بأخذ الشيكات وإعطائهم نصف القيمة كاش ، على أن يتم تسليمهم بقية المبلغ لاحقاً .

إلا أنهم ظلوا يطاردون التجار للحصول على بقية مبالغهم النقدية .

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وبعد تفشي هذه الظاهرة قامت دائرة التحقيقات الجنائية بالتحري حول هذه البلاغات والظاهرة التي بدأت منذ أزمة السيولة وإستمرت حتى بعد توفر السيولة .

وبحسب صحيفة الدار ، أبدى عدد من الشاكين إسغرابهم للإفراج عن بعض المتهمين بالضمان .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )