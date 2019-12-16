ضبط (موبايل) بحوزة زوجة المخلوع اثناء التحري

التاريخ: 16-ديسمبر-2019 فى : أخبار 17 مشاهدة كشفت مصادر مطلعة عن خضوع زوجة الرئيس المخلوع وداد يعقوب إلى التحقيق بنيابة الثراء الحرام أمس. Advertisements وبحسب مصدر للجريدة، فإن زوجة المخلوع قد انكرت ملكيتها للمنزل مثار الشبهة، وقالت إنّه خاص بالسيد نور الدائم زوج شقيقة الرئيس المخلوع. وحسب ذات المصدر أن النيابة ضبطت جهاز موبايل بحوزتها أثناء التحقيق معها.

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