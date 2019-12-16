حسين يشارك في (ليلة المحبة)

يودع الفنان حسين الصادق جمهوره بالخرطوم مساء الجمعة القاد بحفل خاص على مسرح ليالي البروف الغنائية. Advertisements وبحسب آخر لحظة، يغادر حسين البلاد منتصف الاسبوع بعد القادم الى المملكة العربية السعودية، للمشاركة مع الموسيقار الكبير محمد الامين والفنانة نانسي عجاجفي حفل ليلة محبة السودان الذي تنظمه هيئة الترفيه السعودية يوم 26 من الشهر الجاري بالرياض.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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