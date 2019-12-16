مسؤول: 99% من المدارس والمستشفيات بلا أنظمة السلامة

كشف مسؤول باتحاد أصحاب العمل عن ضعف الاهتمام بأنظمة السلامة ومعدات الحريق بمختلف الشركات والمصانع والقطاعات بالسودان.

وقال عضو أصحاب العمل، رئيس شعبة مستوردي معدات السلامة واطفاء الحريق سامي عبد الرازق قباني لمصادر، إن الاهتمام بالسلامة يمثل أقل من ١٠٪ فقط سواء للفرد أم المنشأة. وأردف احيانا بعض المؤسسات والشركات تتذكر تلك المعدات “يوم الافتتاح”.

ووصف الوضع في المستشفيات والمدارس بالكارثي، وشبهه بالقنابل الموقوتة.

واضاف “تركز الحديث خلال الفترة الماضية عن حريق مصنع السيراميك لكن 99% من المستشفيات والمدارس ليست بها انظمة للسلامة كما أن حوالى 95% من المصانع بالبلاد غير مؤهلة في مجال الأمن والسلامة ولا توجد بها معدات سلامة كافية وإن وجدت تكون غير منجزة بالمواصفات المطلوبة من قبل الجهات المصممة للأنظمة”.

وقال في حال صدور قرار بمراجعتها وتأهيلها خلال فترة معينة أؤكد انها لا تستطيع انفاذ برامج السلامة.

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وشدد قباني على اهمية الضغط على تلك المصانع وعدم التهاون في أمر السلامة من الإدارة العامة للدفاع المدني ووزارة الصناعة.

وأشار الى أن المكاتب الاستشارية تقوم بتنفيذ بنايات شاهقة أحياناً لحوالي ٢٠ طابقاً دون حماية وان 90٪ من المباني في الخرطوم لا تتوفر فيها انظمة السلامة بالمستوى المطلوب.

وارجع قباني بحسب صحيفة السوداني، عدم اهتمام المؤسسات بأمر السلامة لارتفاع تكاليف المعدات الخاصة بها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)