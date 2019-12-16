تأسيس أكبر استديوهات بقناة انغام

بدات مجموعة قنوات انغام خطوات عملية في تأسيس اضخم استديو من نوعه في تاريخ الاعلام بمواصفات عالمية، مزود باحدث الاجهزة والتقنيات الحديثة. Advertisements يقع الاستديو بضاحية بري، وسيتم تخصيصه لانتاج البرامج الجماهيرية والنقل المباشر لليالي تاسيتي الغنائية، ومن المنتظر ويحسب آخر لحظة، ان يتم الافتتاح مطلع العام الجديد وستقيم المجموعة عبر هذا الاستوديو احتفالاتها باعياد الاستقلال وثورة ديسمبر المجيدة، وسيكون الاستديو متاحاً لجميع القنوات السودانية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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