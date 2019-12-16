نور الهدى: لامصلحة لي في تسميم ضباط السجن

التاريخ: 16-ديسمبر-2019
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تابعت مصادر تفاصيل الخبر الذي أثار إنتباه الرأي العام ، وذلك على إثر البلاغ الذي تم فتحه في مواجهة الفريق نور الهدى زوجة النزيل في السجن الإتحادي عبد الله البشير ، شقيق الرئيس المعزول .
وذلك بإدخالها لوجبة قراصة بالدمعة لزوجها وإناء آخر به القراصة والدمعة قامت بإعطائه للضباط المتواجدين داخل السجن الإتحادي ، وأصيب بعضهم بتسمم بما فيهم زوجها ليقوموا بالتوجه الى قسم شرطة عمر المختار ، وتسليم الإناء الذي به الطعام للمتحري في البلاغ الذي قام بدوره بإرسال عينات منه للمعامل الجنائية وإتضح بأن بالطعام زجاج .
وكشف مصدر مقرب من الفريق نور الهدى بأنها حضرت للسجن الإتحادي كعادتها بإدخال الطعام لزوجها عبد الله البشير ، وعند خروجها وجدت بعض الضباط يتناولون الإفطار وبروح الزمالة أخطرتهم بأنها سوف تعد لهم في الزيارة القادمة وجبة قراصة بالدمعة ، وبالفعل قامت بإعطاء زوجها طعامه وتحويل الباقي للضباط .
وكشف المصدر بأن الدمعة بها زجاج مسحون ربما يكون قد وضعه شخص دون قصد ، وأن القراصة بالدمعة أكلت منها أسرتها ولم يحدث لهم شئ مؤكدة على انه لامصلحة لها في تسميم ضباط السجن .
ويتابع المتحري الإجراءات في البلاغ للوصول الى كافة ملابسات هذه الحادثة بحسب صحيفة الدار .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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