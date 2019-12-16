اجتماع طارئ للجنة إنجاح الموسم الزراعي

التاريخ: 16-ديسمبر-2019 فى : اقتصاد 0 مشاهدة Advertisements تعقد اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي بولاية الجزيرة اجتماعاً طارئاً غداً الثلاثاء للوقوف على حصاد محاصيل العروة الصيفية وسير زراعة محاصيل العروة الشتوية والاطمئنان على موقف انسياب مياه الري وتطهير القنوات إضافة لانتظام عمليات تمويل المزارعين والتحضيرات كافة، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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